Lava Jato aponta propina de Odebrecht também para Cerveró

Atualizada às 16h33

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, Fausto Macedo e Julia Affonso

A força-tarefa da Operação Lava Jato suspeita que a Odebrecht pagou propinas também para o ex-diretor da área Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró, preso desde janeiro deste ano. A informação consta de manifestação do Ministério Público Federal. Em petição, nove procuradores da República reafirmam a necessidade da manutenção do decreto de prisão preventiva de executivos e do presidente Marcelo Bahia Odebrecht, todos da maior empreiteira do País, capturados pela Lava Jato em 19 de junho.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Documento VEJA A ÍNTEGRA DO CRUZAMENTO DAS LIGAÇÕES PDF

“A conta Forbal era conta de Nestor Cerveró, o que indica pagamentos da Odebrecht também em favor de Cerveró no exterior”, destacam os procuradores em referência a conta que o ex-diretor mantinha no Uruguai em nome da Forbal Investment Inc.

A Forbal Investment Inc é uma offshore constituída por Cerveró em 29 de abril de 2008, no paraíso fiscal de Belize, na América Central. Ele havia deixado a função estratégica na estatal um mês antes.

Cerveró foi condenado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro e também é acusado de corrupção passiva – ele teria recebido US$ 30 milhões em propinas em contatos de navios-sonda da Petrobrás, em 2006 e 2007.

A suspeita nasceu do rastreamento de uma operação de dólar-cabo feita, segundo a força-tarefa, pelo suposto operador de propinas da Odebrecht Bernardo Freiburghaus no banco Julius Baer, na Suíça, e o estatístico Alexandre Amaral de Moura. Em depoimentos aos procuradores, em 30 de junho, Moura detalhou a transação em que autorizou as transferências de US$ 300 mil para a conta Forbal, de Cerveró, e de US$ 340 mil para a conta Quinus, do ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa.

“As declarações de Alexandre Amaral dão conta de operação de dólar-cabo em que Bernardo Shiller (Freiburghaus) disponibilizou valores em espécie para Alexandre. Este tinha valores no exterior e pretendia trazer para o Brasil. Para operacionalizar essa internação, Alexandre entrou em contato com Bernardo. O último, ao invés de orientar o primeiro a fazer um contrato de câmbio, usou tal operação para dissimular pagamentos de propina da Odebrecht para Paulo Roberto Costa. Assim, Alexandre efetuou um depósito de U$ 340.000,00 a crédito da offshore Quinus Services, mantida por Paulo Roberto Costa no HSBC Private Bank da Suiça, da qual Bernardo era procurador. Esse crédito foi efetuado porque, simultaneamente, a Odebrecht queria remeter recursos para pagar propinas a Paulo Roberto Costa. Em contrapartida, no Brasil, Bernardo coletou recursos disponibilizados em espécie pela Odebrecht e entregou a Alexandre”, informa o Ministério Público Federal.

Documento VEJA A ÍNTEGRA DO DEPOIMENTO DE ALEXANDRE AMARAL DE MOURA PDF

Os procuradores, baseados no relato de Moura, destacam ainda. “Esse tipo de operação feita por Bernardo é chamada de operação dólar cabo. Ela se notabilizou no caso Banestado e é um sofisticado método de lavagem de dinheiro usado pela Odebrecht. Trata-se de uma compensação financeira que quebra o rastro dos recursos. Caso alguém seguisse os recursos de Alexandre, no exterior, acabaria na conta de Paulo Roberto Costa, quando na verdade a transferência para este correspondeu a pagamento em espécie no Brasil. Caso alguém seguisse os recursos pagos em espécie no Brasil pela Odebrecht, acabaria chegando a Alexandre, quando na verdade eles eram meio para pagar Paulo Roberto Costa no exterior.”

O valor depositado na conta Quinus integra a fortuna de US$ 23 milhões em propinas pagas a Paulo Roberto Costa. O ex-diretor confessou o recebimento do dinheiro. Cerveró, oficialmente, sustenta que não tem envolvimento com o esquema de desvios na Petrobrás e negou diante do juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações da Lava Jato, ter contas fora do Brasil.

Nesta segunda-feira, 6, os procuradores entregaram ao juiz Sérgio Moro o resultado do cruzamento de ligações telefônicas entre o diretor da Odebrecht Rogério Araújo, afastado do cargo após ser preso, e o operador de propinas Bernardo Freiburghaus, que está foragido na Suíça. São 135 telefonemas, registrados entre julho de 2010 e fevereiro de 2013 – neste período, a Odebrecht, segundo a força-tarefa, depositou os valores nas contas de Paulo Roberto Costa, na Suíça.

A Odebrecht tem nega reiteradamente envolvimento com o esquema de corrupção e cartel na Petrobrás. A empreiteira também nega relações com o doleiro foragido Bernardo Freiburghaus e afirma taxativamente que jamais pagou propinas a ex-dirigentes da Petrobrás.

COM A PALAVRA, A ODEBRECHT

“A CNO nega veementemente ter feito qualquer pagamento ou depósito para Nestor Cerveró ou para qualquer outro ex-dirigente da Petrobras — ou ainda para supostos intermediários, como é o caso, mais uma vez, da ilação feita na petição assinada por membros do Ministério Público Federal (MPF) do Paraná. A Odebrecht lamenta, como tem denunciado seguidamente, a prática de tornar públicas para a imprensa informações descontextualizadas, que são convenientemente excluídas dos autos, impedindo a atuação da defesa em igualdade de condições em relação à acusação. Este estratagema, baseado em vazamentos seletivos para a imprensa, procura propagar rapidamente, sem direito ao contraditório, teses sem base em provas, apenas baseadas em ilações, como a da generalização de supostas condutas individuais.”