Laurita mantém quiropraxia por terapeutas no SUS Ministra presidente do Superior Tribunal de Justiça indefere liminar em mandado de segurança da Associação Brasileira de Quiropraxia que pedia a suspensão da inclusão pelo Ministério da Saúde, de profissionais não habilitados com graduação em ensino superior para o exercício do tratamento no Sistema Único de Saúde