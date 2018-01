Laurita mantém preso homem que atacou taxista por causa do gato

Em meio a demandas que envolvem agentes públicos e políticos por desvios de dinheiro público e marcam o recesso do Judiciário, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, rejeitou pedido de liminar em habeas corpus impetrado por um homem preso preventivamente sob acusação de tentativa de homicídio contra um taxista, após discussão por causa de um gato.

As informações foram divulgadas no site do STJ – habeas corpus 384107.

O caso ocorreu em São Paulo no ano passado. A discussão teve início depois que o bichano, transportado pelo passageiro, se soltou e arranhou o taxista. De acordo com a denúncia, o passageiro teria jogado desodorante na cabeça do taxista e ateado fogo, além de sacar duas facas e desferir golpes no motorista, atingido no rosto.

O taxista alegou que só não foi morto porque conseguiu parar o veículo e sair correndo.

No habeas corpus, a defesa alegou não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e pediu liminar para decretação de liberdade provisória, com ou sem fiança, ou a revogação da custódia.

Laurita, no entanto, entendeu que a decisão pela manutenção da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, com base em fatos concretos e na gravidade da conduta.

“Tais fundamentos concretos, representativos da gravidade especial do delito e da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em princípio, mostram-se suficientes para justificar a necessidade e adequação da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal”, decretou a presidente do STJ.