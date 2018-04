Justiça põe no banco dos réus Yunes e coronel Lima, os amigos de Temer

A 12.ª Vara Federal de Brasília abriu ação penal contra dois amigos muito próximos do presidente Michel Temer – o empresário José Yunes e o coronel João Batista Lima Filho. Eles são acusados pela Procuradoria da República no Distrito Federal por supostamente intermediar propinas ao MDB.

Yunes e o coronel Lima também são alvo da Operação Skala, investigação sobre o Decreto dos Portos. No dia 29 de março eles foram presos pela Polícia Federal, mas soltos dois dias depois por ordem do ministro Luís Barroso, do Supremo.