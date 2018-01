Justiça notifica Promotoria e defesa de Maluf para se manifestarem sobre laudo médico

Ainda antes de decidir se o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) deve seguir ou não para a prisão domiciliar, o juiz Bruno Aielo Macacari, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, notificou nesta terça-feira (26) a defesa de Maluf e o Ministério Público para que se manifestem a respeito do laudo pericial do Instituto Médico Legal sobre a saúde de Maluf, sem fixar prazo para isso.

O Laudo 52111, do Instituto Médico Legal de Brasília, conclui que o deputado federal Paulo Maluf (PP/SP) não precisa de ‘cuidados contínuos que não possam ser prestados’ no Complexo Penitenciário da Papuda. “Todavia, deverá ter acompanhamento ambulatorial especializado.”

Além disso, o juiz pediu que o Centro de Detenções Provisórias (CDP) da Papuda responda perguntas feitas pela defesa de Maluf sobre a estrutura do local. O juiz tem tratado o caso com urgência, mas, como ainda faltam chegar as informações, não é garantido que a decisão seja tomada hoje.