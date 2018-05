Justiça mantém Sérgio Cabral em Bangu 8

O pedido do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral (MDB), para deixar a Penitenciária Pedrolino Werling de Oliveira, a Bangu 8, foi indeferido nesta terça-feira, 8. O juiz da Vara de Execuções Penais (Vep), Rafael Estrela Nóbrega, negou a transferência do ex-governador para a Cadeia Púlica José Frederico Marques, em Benfica.

A defesa de Cabral – condenado a 100 anos de reclusão em processos da Operação Lava Jato – alega que há ‘tratamento discriminatório’ na prisão do ex-governador em relação aos demais presos da Operação Lava Jato, além de sofrer ameaça de detentos milicianos e ex-policiais.

O juiz apontou relatório de vistoria feita pela Vara de Execuções Penais. O documento diz que Cabral está em cela individual, isolado dos demais presos e com banho de sol em horário diferenciado.

Além disso, os fiscais apontam que há apenas um ex-PM entre os detentos e que ele não convive com o ex-governador, sendo que a penitenciária reúne presos classificados como idosos, cadeirantes ou portadores de nível superior.

O magistrado também alega que pedido da defesa vai contra decreto que destina a Bangu 8 à absorção de condenados pela Justiça Federal.