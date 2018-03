Justiça manda Santander atender clientes em até 20 minutos em Itumbiara (GO)

Por Julia Affonso

O Tribunal de Justiça de Goiás determinou que as agências do Banco Santander de Itumbiara, cidade no interior de Goiás, atendam os clientes nos terminais de autoatendimento e nos caixas em até 20 minutos, nos dias úteis e de expediente normal. Nos dias que antecedem ou procedem feriados, o prazo máximo é de 30 minutos.

A medida foi tomada após pedido do Ministério Público de Goiás, que mediu em 2 horas e 26 minutos o tempo médio de espera nos estabelecimentos da cidade, no mês de janeiro de 2014. Caso desrespeite a determinação, a instituição bancária está sujeita à multa diária de R$ 5 mil, que será revertida ao Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor.

Para a desembargadora Elizabeth Maria da Silva, ficou claro que a instituição bancária feriu a Lei Municipal nº 3.690 de 26 de maio de 2008, que impõe os prazos estabelecidos na decisão judicial, mesmo com medidas administrativas já tomadas pela Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

“Se o banco agravado, mesmo com a determinação legal, não desincumbiu-se de adotar medidas para que o tempo de espera definido seja respeitado (…), mostra-se imperioso que o Poder Judiciário interfira para que ocorra o efetivo cumprimento da normativa”, disse a magistrada.

Em primeiro grau, o pleito do órgão ministerial foi deferido parcialmente, apenas no sentido de obrigar o Santander a fornecer senha aos clientes. Diante de recurso interposto pelo MP, a desembargadora ampliou a obrigação de fazer ao banco.

Itumbiara fica no sul do Estado de Goiás e tem uma população estimada em 100 mil habitantes. O município fica a 210 quilômetros de distância da capital Goiânia.

COM A PALAVRA, O SANTANDER.

“O Santander esclarece que ainda não foi formalmente intimado desta decisão judicial e que, tão logo seja, irá analisá-la a fim de interpor os recursos cabíveis, considerando que suas agências estão adequadas para atender o movimento regular de clientes no dia-a-dia. O banco ressalta que busca aprimorar a qualidade dos serviços prestados e que disponibiliza outros canais de relacionamento e atendimento, como a Central de Atendimento Santander, o Santander Internet Banking e o Santander Móvel”.