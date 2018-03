Justiça manda a leilão carrões da Operação Ferrari

A Justiça Federal em Curitiba determinou a primeira praça do leilão de 16 lotes – incluindo carros de luxo, caminhões e semirreboques – no valor agregado em torno de R$ 1,3 milhão, apreendidos pela Polícia Federal na Operação Ferrari. O leilão ocorre até a próxima quinta-feira, 3,

Operação Ferrari foi deflagrada em junho de 2015 e resultou no confisco de diversos bens de um gruposob suspeita de tráfico de drogas internacional elavagem de dinheiro. Por ordem da 14.ª Vara Federal de Curitiba a venda dos veículos está sendo realizada em hasta.

Os itens estão localizados em Curitiba, Arapongas e Londrina, no Paraná, e Campinas (São Paulo).

Um Ford Cargo 2842 (2014), partindo de R$ 229 mil, é o destaque do leilão.

Outros veículos para a venda são: um Hummer H2 (2004), com valor inicial de R$ 225 mil; um caminhão Volvo FH 440 (2010), com oferta inicial de R$ 171 mil; um sinotruck Howo 6×2 (2011), com preço inicial de R$ 137 mil, e um Ford F-3 (1951), com lance inicial de R$ 70 mil.

Além destes itens, estão à venda um Chevrolet 3100 (1951), partindo de R$ 65 mil; uma BMW 118i (2011/2012), com lance inicial de R$ 55 mil, e um semirreboque Randon SR CA (2011/2012), com valor inicial de R$ 50 mil.

Os lances podem ser apresentados pelo Canal Judicial, do Grupo Superbid – outras informações podem ser obtidas pelo telefone (41) -3306-4382. (Link para mais informações: http://www.canaljudicial.com.br/auction/listOffers.htm?auction_id=52677&elementsPerPage=25#barranavegacaoleilao)