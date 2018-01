PM absolvido por falta de provas tem pedido de indenização negado

Por Julia Affonso

A Justiça de São Paulo negou um pedido de indenização a um policial militar que ficou preso por cinquenta dias, em 2008, sob a acusação de furto qualificado e formação de quadrilha, mas foi absolvido por falta de provas. Ele alegou que a prisão em flagrante foi ilegal.

De acordo com a denúncia, ele e mais três policiais teriam praticado furtos em caixas eletrônicos, usando viaturas e armamento da corporação. O desembargador Paulo Galizia, relator do processo, afirmou que os agentes foram presos em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva para apuração dos fatos.

“A prisão preventiva era necessária para a garantia da ordem pública e até que se formassem maiores indícios de que o acusado não tinha participação no crime, de considerável gravidade. Não se vislumbra, pois, nenhuma ilegalidade na manutenção da ordem de prisão preventiva do acusado, ora apelante. Além disso, a posterior absolvição não torna ilícita a anterior persecução penal e respectiva prisão”, disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo ele, “admitir os argumentos trazidos pelo autor implica engessar o Estado, impedindo-o de investigar quaisquer crimes, uma vez que a denúncia poderia ser posteriormente arquivada ou rejeitada. Até mesmo a ação penal não poderia ser ajuizada, uma vez que há a possibilidade de improcedência do pedido ou mesmo reforma pelo Tribunal”.

No processo, o policial afirmou que os constrangimentos e sofrimentos experimentados,levaram-no à obtenção de licença-médica por 615 dias. Ele tentava uma indenização de 300 salários mínimos, cerca de R$ 215 mil. A reportagem tentou contato com o advogado do policial militar, mas ele estava em reunião e não pôde atender.