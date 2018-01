Justiça de SP culpa BMW e João Paulo por morte do cantor sertanejo

Por Julia Affonso

Dezessete anos após a morte do cantor sertanejo João Paulo, que fazia dupla com Daniel, o Tribunal de Justiça de São Paulo responsabilizou a BMW e o artista pelo acidente. Em setembro de 1997, o carro que ele dirigia capotou, invadiu o canteiro central da Rodovia dos Bandeirantes a 133 km/h e pegou fogo. Cabe recurso da decisão.

Segundo o desembargador Morais Pucci, relator designado no processo, a perícia realizada no veículo não descartou problemas no pneu dianteiro, determinando a culpa da montadora no acidente. Ele reconheceu ainda a culpa concorrente de João Paulo pelo excesso de velocidade e reduziu em 2/3 o valor da indenização fixada na sentença.

Em outubro do ano passado, a decisão de 1ª instância havia condenado a montadora pela morte do músico e determinado o pagamento de R$ 300 mil por danos morais e de pensão para a viúva e a filha do cantor.

O advogado Edilberto Acácio da Silva, que defende a viúva e a filha do cantor, afirmou que vai recorrer da decisão. A ação indenizatória promovida por ele tem como base o Código de Defesa do Consumidor, contra a BMW do Brasil e BMW da Alemanha, por conta do estouro do pneu do carro, que segundo ele, acarretou no capotamento e posteriormente incêndio.

“Ele fazia cerca de 30 shows por mês e tirava uma média de R$ 70 mil por cada. Com juros e correção, hoje, ele ganharia cerca de R$ 1 milhão por mês, só para ele, livre. A indenização de 1997 pra cá, daria 500 milhões. É o que estamos pedindo”, afirma o advogado.

COM A PALAVRA, A BMW.

Procurada, a BMW Brasil afirmou em nota que não comenta acerca de processos judiciais em andamento. “O processo ainda corre na Justiça e o departamento jurídico do BMW Group está acompanhando o caso.”