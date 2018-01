Justiça dá só mais 15 dias para PF concluir inquérito da Abreu e Lima

Fausto Macedo

Ricardo Chapola

Ricardo Brandt, enviado especial Curitiba

A Justiça deu mais 15 dias de prazo para a Polícia Federal concluir as investigações sobre desvios nas obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, um dos alvos da Operação Lava Jato. A medida atende pedido da própria PF, que alegou ser necessário “mais tempo para examinar o material apreendido” – referência a documentos recolhidos na sede de empreiteiras e escritórios de executivos.

O juiz Sérgio Moro, que conduz as ações da Lava Jato, observou que no dia 14 de novembro foram realizadas prisões cautelares e buscas e apreensões quando foi deflagrada a Operação Juízo Final, sétima fase da Lava Jato que alcançou o braço empresarial do esquema de corrupção e propinas que se instalou na Petrobrás, segundo o ex-diretor de Abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa.

“Apesar das provas já referidas na decisão em questão, apontando, em cognição sumária, provas de materialidade de crimes e indícios de autoria em relação a vários dos investigados, afigura-se salutar conceder mais tempo à Polícia Federal para melhor análise do material apreendido”, assinalou o juiz Sérgio Moro.

O juiz da Lava Jato amparou sua decisão no artigo 66 da Lei 5.010/1966, mas alertou que “não haverá nova prorrogação e é desejável que não seja utilizado todo o prazo (de 15 dias)”.