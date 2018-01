Justiça condena mulher que falou mal de pet shop no Facebook

Por Julia Affonso

Uma mulher terá de indenizar uma clínica veterinária e uma médica em Campinas, interior de São Paulo, após falar mal de ambas no Facebook. Ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Estado a pagar R$ 8 mil, por danos morais, pois não provou as injúrias.

A cadela da cliente da pet shop havia tido um sangramento após uma cirurgia de castração, em abril de 2013, e correu risco de morte. Após o episódio, ela teria publicado no Facebook afirmações consideradas injuriosas sobre o estabelecimento e a médica responsável pela operação do animal.

A dona da clínica ajuizou ação indenizatória, cuja sentença determinou o pagamento de reparação pela cliente. O desembargador Alexandre Marcondes, relator da ação no TJ, manteve a condenação de 1.ª instância e elevou o montante da indenização de R$ 5 mil para R$ 8 mil.

“Houve ofensa direta à honra do estabelecimento e da profissional que lá trabalhavam, sem qualquer confirmação material das alegações propagadas”, advertiu o relator. “Sabe-se que qualquer conteúdo veiculado por meio virtual, hoje em dia, propaga-se com uma velocidade impressionante e tem disseminação completamente abrangente, oferecendo riscos dos mais variados aos envolvidos.”

Marcondes anotou, ainda. “A autora poderia perder credibilidade na profissão e ter sido atacada no local de trabalho, além de perder clientes já conquistados.”