Justiça condena Claudia Leitte a reconhecer vínculo trabalhista com guitarrista Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Região impõe também a Ciel Empreendimentos, produtora que gerencia a carreira da cantora, registro na carteira de trabalho, além de pagar aviso-prévio, férias, 13º salário, multa de 40% do FGTS e seguro-desemprego; foram indeferidos os pedidos de dano moral e horas extras e julgado sem resolução de mérito o pedido de adicional de insalubridade