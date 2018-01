Justiça bloqueia R$ 18 mi na Operação Pegadores por fraudes na Saúde do Maranhão Sequestro alcança bens móveis e imóveis de investigados da quinta fase da Operação Sermão aos Peixes, que mira apadrinhados de políticos, faz buscas até na sede da Secretaria da Saúde do Estado e procura 17 suspeitos; Governo Flávio Dino (PC do B) diz que está colaborando com as investigações