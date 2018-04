Justiça aumenta pena de prisão de Luiz Estevão de 26 anos para 28 Já em regime fechado na Papuda, ex-senador, condenado a 26 anos de reclusão por fraudes e desvios nas obras do Fórum Trabalhista de São Paulo, pegou mais dois anos por sonegação fiscal; decisão foi tomada com base em denúncia do Ministério Público Federal