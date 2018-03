Justiça absolve Juca Kfouri da acusação de injúria contra ex-presidente da CBF

Por Fausto Macedo e Julia Affonso

O juiz Ulisses Pascolati Junior, do Juizado Especial Criminal Central, absolveu, na última sexta-feira, 19, o jornalista Juca Kfouri da acusação de injúria contra o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ex-governador de São Paulo José Maria Marin – atualmente preso na Suíça sob acusação de corrupção. As informações foram divulgadas no site do Tribunal de Justiça do Estado.

Marin ajuizou ação argumentando que teve a honra ofendida pelo jornalista. Segundo o ex-presidente da CBF, Juca teria excedido os limites da liberdade de expressão, informação e manifestação de pensamento, ao publicar em seu blog dois textos, que, de acordo com o cartola, estabeleceriam ligação entre um pronunciamento dele na Assembleia Legislativa – na época em que exercia o mandato de deputado estadual -, e a morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida dias depois, em outubro de 1975.

O jornalista alegou que apenas publicou as matérias quando Marin, depois de longos anos afastado da vida pública, assumiu a presidência da CBF, o que torna o fato motivo de interesse jornalístico, sendo importante relembrar sua história. Em relação à responsabilidade pela morte de Vlado, Juca relatou que não atribuiu diretamente a ele, Marin, mas sim a todos aos que apoiavam o regime militar.

Em sua decisão, o juiz Ulisses Pascolati Junior destacou que ‘nos textos publicados pelo jornalista não se observa a tentativa de responsabilizar diretamente o ofendido pela morte de Vladimir Herzog’.

“Os textos são, na realidade, voltados na tentativa de não deixar a história ser esquecida”, destacou o juiz.