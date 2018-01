Julgadores de Lula ‘têm perfil mais rigoroso’, diz líder de magistrados gaúchos

O presidente da Associação dos Juízes Federais no Rio Grande do Sul, Gerson Godinho da Costa, aponta um ‘perfil mais rigoroso’ na 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4). Os desembargadores João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Laus vão julgar o ex-presidente Lula na quarta-feira, 24, em Porto Alegre.

+ Entenda os cenários para Lula após julgamento do Tribunal da Lava Jato

+ Homem que ‘apertou a mão de Lula’ pede habeas para ex-presidente antes de julgamento

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“No Poder Judiciário como um todo os juízes têm posições prévias que não são necessariamente ideológicas. Isso faz deles juízes chamados de mão pesadas, juízes mãos leves. A 8.ª Turma tem essa característica de manter as condenações, mas isso faz parte do jogo processual”, diz Godinho da Costa. “Podemos dizer que eles podem ter um perfil mais rigoroso.”

O Tribunal da Lava Jato absolveu apenas cinco dos 77 condenados pelo juiz federal Sérgio Moro em quase quatro anos de operação. Caso seja confirmada a pena de 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro na ação do triplex do Guarujá (SP), imposta a Lula, o petista poderá ficar inelegível.

+ Advogado de Lula na ONU vai ao Tribunal da Lava Jato

+ Lava Jato investiga ‘Lula, o filho do Brasil’

+ Executivos da Odebrecht relatam em e-mail ‘demanda’ de R$ 1 mi para filme sobre Lula

+ Para executivo da Odebrecht, ‘Lula, filho do Brasil’ era ‘um tipo de louvação maléfico’

A defesa do ex-presidente alega inocência.

As estatísticas do TRF-4 revelam obstáculos no caminho de Lula. O índice de absolvição na 8.ª Turma Criminal da Corte – responsável em Porto Alegre por julgar os recursos contra as sentenças de Moro, da 13.ª Vara Criminal Federal, de Curitiba – é de 6,5%. Apesar das reformas das decisões, 93,5% dos condenados não conseguiram escapar da pena de prisão (mais informações no quadro ao lado).

A Corte federal está situada em Porto Alegre e mantém jurisdição também em Curitiba e em Florianópolis.

A 8.ª Turma é a responsável por julgar as decisões de Sérgio Moro.

VEJA QUEM SÃO OS JULGADORES DE LULA

JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

Relator da Lava Jato no TRF-4. Nascido em Curitiba, 52 anos, formado pela Faculdade de Direito da capital paranaense, Gebran tem pós-graduação em Ciências Penais e Processuais Penais pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) e mestrado em Direito Constitucional, também concluído na UFPR. Foi promotor de Justiça do Paraná e juiz federal desde 1993. Atuou no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no biênio 2006-2008.Ingressou no TRF4 em dezembro de 2013.

LEANDRO PAULSEN

O desembargador é o revisor da Lava Jato na 8.ª Turma. Aos 47 anos, natural de Porto Alegre, ele é formado pela PUC/RS. É especialista em Filosofia e Economia Política pela mesma universidade. É mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Direitos e Garantias do Contribuinte pela Universidade de Salamanca/Espanha.

Paulsen ingressou na magistratura federal em 1993, na Justiça Federal de Porto Alegre, tendo sido vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do RS (1998-1999) e diretor do Foro (1999 e 2000). Atuou como juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal entre 2010 e 2011. Ingressou no TRF4 em dezembro de 2013.

VICTOR LUÍS DOS SANTOS LAUS

Victor Laus, 54 anos, natural de Joaçaba (SC), é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi promotor de Justiça antes de assumir o cargo de Procurador da República, no qual atuou por dez anos. Em 2002, assumiu a vaga de desembargador do TRF4 destinada ao Ministério Público Federal.

Foi membro do Conselho de Administração do TRF4 entre 2011 e 2013 e coordenador dos Juizados Especiais Federais em 2013. Atualmente, é o coordenador do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 4.ª Região. É o atual diretor da Escola da Magistratura do TRF4, no biênio 2017-2019.