Juízes Federais sugerem nomes para vaga de Joaquim Barbosa

Os juízes federais elegeram uma lista tríplice de olho na vaga do ministro Joaquim Barbosa, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Por meio de consulta interna, a Associação dos Juízes Federais (Ajufe), entidade que abriga a toga federal, escolheu três nomes que serão levados à presidente Dilma Rousseff (PT), a título de sugestão.

A Constituição prevê que cabe ao presidente da República fazer a escolha de ministro para a mais alta Corte.

Na eleição da Ajufe votaram 362 magistrados. Cada um pode votar em até três nomes, chegando a 949 votos.

Sérgio Fernando Moro, juiz federal em Curitiba, ficou em primeiro lugar, com 141 votos. Em segundo, o desembargador Fausto Martin De Sanctis, do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul), com 134 votos. Em terceiro, o desembargador Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (Porto Alegre), com 123 votos.

Moro, De Sanctis e Paulsen são magistrados com ampla experiência.