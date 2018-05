Juízes federais escolhem o novo presidente de sua entidade de classe

Antônio César Bochenek foi eleito com 57% dos votos válidos

por Fausto Macedo

O juiz Antônio César Bochenek é o novo presidente da Associação dos Juízes Federais (Ajufe). Candidato da situação, pela chapa “Avançar na Luta”, Bochenek venceu as eleições para o posto nesta sexta feira, 4, com 57% dos votos válidos. O mandato é para o biênio 2014/2016.

Ao ser informado do resultado das eleições, Bochenek declarou que vai colocar em prática todos os projetos que constam de seu programa de campanha. “Seremos inflexíveis na defesa dos interesses da magistratura e dos juízes federais.”

Antônio César Bochenek é juiz federal desde janeiro de 2000. Atuou na Seção Judiciária do Paraná, nas cidades de Curitiba, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Foi Diretor do Foro em Foz do Iguaçu (2005-2006) e Ponta Grossa (2009-2011). Foi coordenador do Programa de Qualidade da Seção Judiciária do Paraná (2002-2003). Formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR (1997). Tem mestrado em Direito Econômico e Social pela PUC/PR (2000-2003) e doutorado pela Universidade de Coimbra/Portugal (2007-2012).