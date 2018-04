Juíza mantém operador ligado ao PSDB na cadeia da Lava Jato

A juíza Maria Izabel do Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, decidiu manter a prisão preventiva do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB. Ele está encarcerado desde sexta-feira, 6. Souza é suspeito de coagir uma mulher acusada no processo que investiga desvio de recursos de R$ 7,7 milhões da Dersa, entre entre 2009 e 2011 (governos Serra e Alckmin).

Para a juíza, ‘não se trata, portanto, de mera coincidência que a ré colaboradora tenha sido ameaçada por várias

vezes e que esteja adotando medidas para sua própria proteção (mudança rotineira de local de residência) e que outra testemunha importante mude diametralmente seu depoimento em versão favorável aos réus Paulo Vieira de Souza e José Geraldo Casas Vilela’.

“Assim, a liberdade dos acusados constituiria imediato risco à colheita das provas testemunhais”, afirma.