Juiz manda Garotinho para Bangu

O juz Glaucenir Oliveira da 100 zona eleitoral de Campos ordenou nesta quinta feira 17 a transferência do ex-governador do Rio Anthony Garotinho para o presídio de Bangu.

Garotinho estaria recebendo regalias, inclusive visita da mulher Rosinha no hospital Souza Aguiar onde foi internado na quarta feira 16 quandoi foi preso na Operacao Chequinho – investigação sovre fraufes e propinas em programa social na prefeitura de campos, norte do estado do Rio.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele vai fazer companhia a um outro ex governador, Sérgio Cabral, preso nesta quinta pelas operações Calicute e Descobridor e que chegou em Bangu às 19h18.