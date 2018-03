Juiz leva 59 alvos da Carne Fraca ao banco dos réus VEJA AS DECISÕES de Marcos Josegrei da Silva, que aceitou as 5 denúncias contra acusados de corrupção e fraudes em fiscalizações do Ministério da Agricultura, entre eles, empresários do setor de carnes e embutidos; 24 estão presos preventivamente