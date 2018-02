Juiz Jayme Martins de Oliveira Neto é reeleito presidente da Apamagis

O juiz Jayme Martins de Oliveira Neto foi reeleito presidente da Associação Paulista de Magistrados neste sábado, 21,, liderando a chapa única “Apamagis Forte”, para o biênio 2016/2017, com 1.345 votos. Com a reeleição, ele é o primeiro juiz de primeira instância a presidir a Associação Paulista dos Magistrados por duas gestões. Também compõe a diretoria executiva o desembargador Oscild de Lima Junior, como 1º Vice-Presidente, e a juíza Vanessa Ribeiro Mateus, 2º Vice-Presidente – primeira mulher eleita para diretoria executiva na história da Associação.

Em seu discurso agradeceu aos membros da chapa e aos que confiaram no seu trabalho. “Foram dois anos de trabalho e essa eleição corrobora o resultado de uma boa gestão. Nos próximos dois anos quero continuar pedindo ajuda de todos para manter a qualidade do nosso trabalho. E agradeço principalmente a todos que aceitaram o desafio que não será fácil, mas até agora conseguimos caminhar sem grandes fissuras. Por isso, o meu muito obrigado”, disse Jayme de Oliveira.

No último dia da eleição, neste sábado, o processo de votação foi realizado de forma presencial na sede social da entidade. A votação começou às 8h30 e terminou às 15 horas, quando as urnas foram abertas para a apuração dos votos.

O presidente da Junta, Desembargador Radislau Lamotta, disse que a votação foi uma demonstração da democracia na Apamagis. “É a maior associação estadual de magistrados do País. E a reeleição do Jayme é a representação do excelente trabalho que essa gestão realizou até hoje. Nós acreditamos que na segunda os desafios serão maiores. Haverá muito mais trabalho, o que deverá beneficiar nossa associação, porque ela merece”, concluiu. Compuseram a mesa da junta eleitoral a juíza Carla Themis Lagrotta Germano; o juiz Marco Antonio Martin Vargas e o desembargador José Joaquim dos Santos.

Veja o perfil da diretoria executiva da entidade:

Juiz Jayme Martins de Oliveira Neto, presidente. Titular da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, nasceu em Monte Aprazível (SP), em 1965, e formou-se em Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), em 1990, mestre em Direito pela PUC-SP (2001) e doutorando em Direito pela PUC-SP. Também foi idealizador, fundador e presidiu o Instituto Paulista de Magistrados (Ipam), entidade voltada ao estudo do Direito, sendo o primeiro juiz de primeira instância a assumir a presidência da Apamagis, cargo que tradicionalmente foi ocupado por magistrados de segunda instância e desembargadores.

Desembargador Oscild de Lima Junior, 1º vice-presidente. Nascido em São Paulo, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo em 1978. Ingressou na magistratura em 1986 como juiz substituto para a 44ª Circunscrição Judiciária, com sede em Guarulhos. No mesmo ano associou-se à Apamagis. Hoje é Desembargador pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) onde atua na 11ª Câmara de Direito Público.

Juíza Vanessa Ribeiro Mateus, 2ª vice-presidente. Titular II da 8ª Vara Cível do Fórum João Mendes Junior. Natural de Santos, Vanessa Mateus formou-se em Direito pela Universidade Católica de Santos em 1997. Ingressou na magistratura em 2000, mesmo ano em que associou-se à Apamagis. E agora é a primeira magistrada a ser eleita vice-presidente da Associação.

Conheça a composição da chapa eleita “Apamagis Forte”:

Diretoria Executiva:

Jayme Martins de Oliveira Neto – Presidente – 1.345 votos

Oscild de Lima Junior – 1º Vice-Presidente – 1.227 votos

Vanessa Ribeiro Mateus – 2º Vice-Presidente – 1.202 votos

Conselho Consultivo, Orientador e Fiscal:

Fernando Figueiredo Bartoletti – 1.176 votos

Bruno Machado Miano – 1.115 votos

Renzo Leonardi – 1.107 votos

Luis Fernando Nishi – 1.075 votos

Maria de Fátima dos Santos Gomes Muniz de Oliveira – 1.066 votos

Carlos Fonseca Monnerat – 1.065 votos

Miguel Petroni Neto – 1.021 votos

Pedro Cauby Pires de Araújo – 986 votos

Valéria Ferioli Lagrasta – 982 votos

José Rodrigues Arimatea – 940 votos