Juiz determina que governo de SP restaure obras de Portinari no interior do Estado

28 obras de Cândido Portinari no interior de São Paulo deverão ser restauradas por decisão da Justiça. A medida foi determinada nesta sexta-feira, 8, pelo juiz federal Alexandre Alberto Berno, substituto da 2ª Vara Federal em Ribeirão Preto/SP, e visa restaurar o acervo que se encontra exposto na Igreja do Bom Jesus da Cana Verde, em Batatais/SP.

Na decisão, o juiz estabelece o prazo de 30 dias, para que seja contratada uma empresa para realizar a restauração das obras. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), a determinação para o início dos trabalhos se faz necessária atendo em vista que o acervo já se encontra em adiantado estado de deterioração, conforme atestaou o Instituto do Patrimônio Histórico e artístico Nacional (IPHAN).

O governo do Estado de São Paulo chegou a firmar um convênio com o município de Batatais e já liberou um montante inicial de R$ 354.784,00 para a restauração. Contudo, de acordo com o MPF, a liberação de recursos e o convênio não foram suficientes, já que não havia sido apresentada data de início da restauração das obras tombadas.

Para o juiz, “seria absolutamente temerário determinar o início das obras de restauro sem amparo em parecer técnico ou manifestação da empresa responsável pelo projeto quanto à disponibilidade de pessoal”.

Alexandre Berno, por fim, determinou, além da contratação da empresa, que seja apresentado um cronograma de execução dos trabalhos, sob multa de R$10 mil por dia de atraso.

O prazo para cumprimento da decisão começa a ser contado após todas as partes serem notificadas.