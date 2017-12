Juiz da Lava Jato no Rio oferece 46 blindados bloqueados para polícia

Em meio à escalada de violência no Rio, o juiz Marcelo Bretas, responsável pelos desdobramentos da Operação Lava Jato no Estado, disponibilizou para a Secretaria de Estado de Segurança 46 veículos blindados que estão atualmente bloqueados na Justiça federal. Os carros são da Trans-Expert.

Os blindados estão em três endereços, sendo que a maior parte está em Santo Cristo, na zona portuária do Rio. São 30 blindados no endereço. Há ainda outros em outras cidades fluminenses, sendo 10 em Volta Redonda e 6 em Cabo Frio.

“Poderá a secretaria, caso haja interesse, vistoriar e informar a este Juízo, com a maior brevidade possível, quais pretende utilizar, identificando-os”, diz Bretas no despacho com data de hoje.

A oferta do magistrado ocorre após um contingente de 8,5 mil militares ter sido enviado para o Rio para reforçar a segurança. O deslocamento das tropas, em ação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), foi autorizado por decreto do presidente Michel Temer no final do mês passado.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO RIO

O Broadcast/Estadão pediu um posicionamento à secretaria sobre a proposta do juiz. O espaço está aberto para manifestação.