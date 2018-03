Juiz da Lava Jato manda empreiteiro para casa, mas com tornozeleira eletrônica

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, Mateus Coutinho e Fausto Macedo

O juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, determinou nesta quarta feira, 6, que o empreiteiro Dario de Queiroz Galvão Filho, da Galvão Engenharia, seja transferido para prisão domiciliar, mas monitorado com tornozeleira eletrônica. A decisão de Moro de mandar o empresário para casa acolhe ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) – o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato na Corte, deferiu habeas corpus da defesa do empresário e revogou o decreto de prisão preventiva que pesava contra ele.

Em despacho na tarde desta quarta, 6, o juiz Moro faz menção à decisão do ministro Teori, baseado em informações do site do STF. “A fim de evitar a provocação desnecessária do plantão judiciário após a comunicação formal, é o caso de, desde logo, providenciar o cumprimento da decsião”, decidiu Moro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O juiz estabeleceu 7 medidas a serem cumpridas pelo empreiteiro:

1) afastamento da direção e da administração das empresas envolvidas nas investigações, ficando proibido de ingressar em quaisquer de seus estabelecimentos, e suspensão do exercício profissional de atividade de natureza empresarial, financeira e econômica;

2) recolhimento domiciliar integral até que demonstre ocupação lícita, quando fará jus ao recolhimento domiciliar apenas em período noturno e nos dias de folga;

3) comparecimento quinzenal em juízo, para informar e justificar atividades, com proibição de mudar de endereço sem autorização;

4) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que intimado;

5) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio;

6) proibição de deixar o país, devendo entregar passaporte em até 48 (quarenta e oito) horas; e

7) monitoração por meio da utilização de tornozeleira eletrônica.

“Caberá ao defensor fornecer os dados necessários para a implementação do recolhimento domiciliar”, assinalou o magistrado.

Moro autorizou, “apesar do recolhimento domiciliar, o deslocamento do acusado até o seu domicílio após a colocação da tornozeleira, o deslocamento do acusado de seu domicílio até este Juízo para as audiências dos processos e o deslocamento quinzenal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal”.

“Para esses deslocamentos, desnecessária escolta policial. Deve, porém, a defesa do acusado peticionar pelo menos 24 horas antes de cada deslocamento, informando o plano de deslocamento para fins de informação ao sistema de monitoramento, a fim de prevenir os alarmes.”