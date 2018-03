Juiz autorizou corte de água, luz, gás e até alimentos para PM desocupar escola no DF Ordem do magistrado da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal era para a PM utilizar 'meios de restrição à habitabilidade'; nesta terça, 1, grupos contrários à PEC 241 deixaram Centro de Ensino Asa Branca de Taguatinga