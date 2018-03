Jorge Zelada se cala diante de Moro

Preso pela Lava Jato desde julho de 2015, o ex-diretor da área Internacional da Petrobrás Jorge Luiz Zelada preferiu ficar em silêncio ao ser interrogado pelo juiz Sérgio Moro na ação penal em que responde por corrupção envolvendo a aquisição pela Petrobras, de 50% do bloco 4 de um campo de exploração de petróleo na costa do Benin, na África, em 2011. O episódio, segundo a Lava Jato, teria rendido propinas ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB), que teria repassado cerca de 1 US$ milhão a sua mulher Cláudia Cruz em contas secretas no exterior.

Cláudia deve ser interrogada por Moro no próximo dia 14.