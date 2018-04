Jorge Picciani fala por 3 horas à Quinto do Ouro

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), deputado Jorge Picciani (PMDB), deixou por volta das 15h a Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária, após três horas de depoimento. Foi embora em seu próprio carro, um Corolla prata, que entrou no estacionamento privativo da PF. Não parou para dar entrevistas.

Conduzido coercitivamente para prestar depoimento na Operação O Quinto do Ouro, Picciani cancelou sua participação na sessão de votação da Alerj marcada para a tarde desta quarta-feira, 29. Segundo a assessoria de imprensa da Casa, o parlamentar comparecerá à sessão desta quinta-feira, 30, para fazer um pronunciamento na tribuna sobre os acontecimentos desta quarta.