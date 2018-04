Jorge Picciani chega à sede da PF no Rio em condução coercitiva

O deputado Jorge Picciani (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), chegou há pouco à sede da Polícia Federal, no centro da capital, para prestar depoimento.

Picciani é um dos alvos da operação O Quinto do Ouro, deflagrada hoje, que investiga também pelo menos cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Picciani teve mandado de condução coercitiva expedido contra ele.

O presidente da Alerj chegou à sede da Polícia Federal às 12h, aparentando descontração, sorridente, vestindo terno e gravata azul.

Mais cedo, procuradores do Ministério Público Federal e policiais federais fizeram buscas no gabinete do Picciani na Alerj. Os investigadores permaneceram cerca de três horas no prédio da Assembleia.

Os conselheiros investigados na operação da Polícia Federal são o presidente do TCE, Aloísio Neves, e os conselheiros José Gomes Graciosa, José Maurício Nolasco, Marco Antônio Alencar e o vice-presidente Domingos Brazão. O sexto conselheiro investigado é o aposentado Aloisio Gama. Todos com mandados de prisão expedidos contra eles.

Neves, Graciosa e Brazão também já foram levados à sede da PF.

A operação investiga um esquema de pagamentos de vantagens indevidas, que pode ter desviado regularmente valores de contratos de órgãos públicos para agentes do Estado, em especial membros do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio.

COM A PALAVRA, JORGE PICCIANI

A assessoria de imprensa do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani (PMDB), informou que o deputado vai fazer um pronunciamento nesta quinta-feira, 30, às 15h, em plenário.