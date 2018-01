João Santana não embarcou em voo que chegaria neste domingo ao Brasil

O marqueteiro João Santana e sua mulher, Mônica Moura, não embarcaram nesta domingo em um voo que partiu da República Dominicana com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo investigadores, eles compraram os bilhetes, mas não compareceram no momento do embarque. O voo registrou no show, quando o passageiro não comparece ao check-in ou ao embarque. Com isso, o casal se livrou do constrangimento de ser preso em casa pela 23ª fase da Operação Lava Jato deflagrada nesta segunda-feira,22. A compra da passagem foi monitorada pela Polícia Federal.

O Estado apurou que os publicitários já informaram à sua equipe de advogados que irão retornar ao Brasil “o mais breve possível” para se entregar as autoridades. A Polícia Federal entrou em contato com a República Dominicana onde estão os publicitários trabalhando na campanha à reeleição do presidente Danilo Medina. Se não houver comunicado da defesa sobre o paradeiro dos publicitários, a PF os considerará foragidos até o fim do dia.

[veja_tambem]

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No sábado, os criminalistas que defendem os publicitários haviam informado ao juiz Sérgio Mouro, por meio de petição, que João Santana estava à disposição da Justiça para ser ouvido “evitar conclusões precipitadas e prevenir danos irreparáveis que costumam se seguir a elas”.

A Lava Jato descobriu que a construtora Norberto Odebrecht repassou para Santana no exterior US$ 3 milhões. A conta não foi declarada e o valor se refere a pagamento de campanha eleitoral. Nos últimos dez anos, João Santana foi responsável por campanhas do PT, incluindo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2006) e da presidente Dilma Rousseff (2010 e 2014).