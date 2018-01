João Santana diz que Brasil hoje vive ‘clima de perseguição’

Após ter sua prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro, o jornalista e marqueteiro João Santana, que atuou nas campanhas de Lula e Dilma (2010 e 2014) à Presidência, divulgou carta nesta segunda-feira, 22, informando ter renunciado de seu cargo na campanha eleitoral do presidente Danilo Medina à reeleição a presidência na República Dominicana. Ele apontou para o que chama de “clima de perseguição que se vive hoje” no Brasil.

Nesta manhã a Polícia Federal deflagrou a 23.ª etapa da Lava Jato e cumpriu 51 mandados. Os mandados de prisão de Santana e sua mulher, contudo, não foram cumpridos pois ambos estão na República Dominicana.

CONFIRA A CARTA DE JOÃO SANTANA E A TRADUÇÃO:

“A la atención del Comité Nacional de Campaña del PLD:

Me dirijo a ustedes porque, como habrán conocido también por los medios de comunicación, desperté esta mañana con la noticia de que mi nombre está siendo ligado a una supuesta trama relacionada con el financiamiento de campañas políticas en Brasil.

Conociendo el clima de persecución que se vive hoy en día en mi país, no puedo decir que me tomó completamente por sorpresa, pero aún así resulta difícil de creer.

Dadas las circunstancias, les solicito a este Comité de Campaña desligarme con carácter inmediato de la campaña en curso en República Dominicana.

Esto me permitirá acudir a Brasil a defenderse de las acusaciones infundadas de que estoy siendo objeto.

Cabe señalar, que desde la pasada semana me puse a disposición de las autoridades de Brasil para esclarecer cualquier especulación y que facilitaré toda la información necesaria para dejar establecida la verdad de los hechos, más allá de toda duda.

Asimismo, considero que esta es la mejor decisión, para no afectar en forma alguna a los intereses del PLD en esta contienda electoral.

Agradezco la confianza depositada por ustedes en mi labor y tengo la certeza de que los próximos comicios ratificarán la victoria del presidente y candidato Danilo Medina y del PLD, para bien del pueblo dominicano.

Sin otro particular, se despide atentamente.

João Santana

Atenciosamente”

Novo comunicado do João Santana

“Aos cuidados do Comitê Nacional de Campanha do PLD

Dirijo-me a vocês porque, como devem ter sabido também por meio dos meios de comunicação, acordei esta manhã com a notícia de que meu nome está sendo ligado a uma suposta trama relacionada ao financiamento de campanhas políticas no Brasil.

Conhecendo o clima de perseguição que se vive hoje em dia no meu país, não posso dizer que fui completamente surpreendido, mas mesmo assim é difícil acreditar.

Dadas as circunstâncias, solicito a este Comitê de Campanha desligar-me com caráter imediato da campanha em curso na República Dominicana.

Isto me permitirá ir ao Brasil para me defender das acusações infundadas das quais estou sendo objeto.

Cabe sinalizar, que desde a semana passada me coloquei à disposição das autoridades brasileira para esclarecer qualquer especulação q eu facilitarei toda a informação necessária para deixar estabelecida a verdade dos fatos, para além de toda dúvida.

Mesmo assim, considero que esta seja a melhor decisão, para não afetar de forma alguma aos interesse do PLD nesta disputa eleitoral.

Agradeço a confiança depositada por vocês em meu trabalho e tenho a certeza de que os próximos comícios ratificarão a vitória do presidente e candidato Danilo Medina e do PLD, para o bem do povo dominicano.

Sem mais para o momento, se despede atenciosamente.

João Santana”