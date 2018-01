“Japonês da PF” vai virar boneco de Olinda e desfilar no Carnaval ao lado de ‘Sérgio Moro’

O agente mais famoso da Polícia Federal, Newton Ishii, vai mudar de papel e passará, agora, a ser escoltado. Por multidões. O “japonês da Federal” vai virar boneco do Carnaval de Olinda. O comando da PF aceitou pedido da Embaixada Pernambuco – Bonecos Gigantes de Olinda para confeccionar um boneco gigante do policial, que ganhou fama por recepcionar todos os presos da Operação Lava Jato na superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

É na capital paranaense que está concentrada parte das investigações do esquema de corrupção na Petrobrás. O boneco do juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, também já esta pronto para desfilar nas ladeiras de Olinda em 2016.

Até o carnaval, o agente da PF ficará guardado num casarão histórico no Recife Antigo, no centro da capital pernambucana, ao lado dos bonecos da presidente Dilma Rousseff, em uma versão antes da dieta Ravena, e do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa. A petista continua assediada por turistas, “mas eles vêm fazendo gestos não muito… A população está com raiva. Fazem foto enforcando ela”, relata o responsável pela Embaixada Pernambuco, Leandro Castro.

Como já foi vaiada no Carnaval do ano passado, a boneca da presidente já não desfilou em 2015 e deve ficar guardada também na festa de 2016. Hoje, o mais assediado por quem visita a “embaixada” é o juiz federal Sérgio Moro. O arquiteto responsável pelos bonecos diz que grupos anti Dilma já o procuraram para que a versão gigante de Moro fosse levada a protestos pelo impeachment de Dilma, mas ele recusou.

“Os bonecos são a título de homenagem, sem vínculo político”, diz Leandro Castro, utilizando este mesmo argumento para não fazer bonecos de figuras como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobrás. “Fugiria do nosso propósito, do nosso perfil.”

Mas, apesar de Moro só estrear oficialmente no próximo ano, não há dúvidas de que a estrela do Carnaval 2016 será o “japonês da federal”. Ishii já ganhou marchinha e máscara no Rio de Janeiro. Até o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, fez selfie com ele.

O boneco de Ishii está em fase de confecção. A modelagem começou na quinta-feira, depois de a Embaixada Pernambuco receber autorização da direção da Polícia Federal e do próprio homenageado. Trinta horas depois, o modelador Antônio Bernardo já estava com o molde de argila quase pronto, todo baseado em fotos e vídeos de Ishii.

O processo foi acompanhado pelo “Estado” com exclusividade. “Acho que a sede de justiça foi tão grande que nos ajudou. Foi em tempo recorde. A Dilma demorou um pouquinho mais porque tenho dificuldade com políticos “, disse Bernardo.

A estimativa é que esteja acabado, com direito a farda e colete já na próxima semana. “A gente sempre procura sintonizar o espírito do brasileiro”, justifica o criador dos bonecos. Terminado o molde em barro, é feita uma forma em gesso e o boneco é criado em fibra de vidro e massa acrílica.

Em seguida, é feita a maquiagem, vestida a roupa e os cabelos são afixados à cabeça. Os do agente da PF serão importados dos Estados Unidos. O boneco pesará entre 18kg e 20kg. O conjunto de cabeça e corpo tem entre 2,20m e 2,25m. Quando colocado sobre os ombros do carregador, o gigante chega a 4m.