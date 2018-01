‘Japonês da Federal’ pede no Face apoio para combate à corrupção

O agente da Polícia Federal (PF) Newton Ishii, o ‘Japonês da Federal’ – responsável pela escolta dos prisioneiros da Operação Lava Jato em Curitiba – divulgou nesta sexta-feira, 18, um vídeo em sua página no Facebook pedindo que os excedentes do concurso da Polícia Federal de 2014 sejam convocados. ” Precisamos de vocês para juntar forças e combater a corrupção e tornar o Brasil mais justo, ok? Um abraço a todos e conte comigo”, escreveu o ‘Japonês da Federal’ que até virou tema de marchinha de carnaval, cantado em verso e prosa.

VEJA O VÍDEO

A iniciativa de Newton Ishii é uma manifestação de apoio à campanha que pede a convocação dos excedentes ainda não chamados para reforçar os quadros da Polícia Federal em todo o País.