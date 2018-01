Janot pede arquivamento de investigação contra Lindbergh na Lava Jato

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, 25, petição pelo arquivamento do Inquérito 3988 que tramita na Corte máxima contra o senador Lindbergh Farias (PT-RJ). O parlamentar foi acusado pelo ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa – primeiro delator da Operação Lava Jato – de solicitar vantagem indevida para sua campanha em 2010.

As informações foram divulgadas no site do Supremo.

De acordo com o procurador-geral, ‘não foi possível colher elementos fáticos para corroborar as informações prestadas por Paulo Roberto Costa em sua colaboração premiada, no sentido de que o parlamentar teria solicitado recursos do esquema ilícito para a campanha de 2010’.

Janot lembrou que, em setembro de 2016, a Polícia Federal já havia sugerido, em seu relatório final, o arquivamento do inquérito, com base exatamente na falta de elementos que pudessem justificar a continuidade das investigações.

“Na esteira do quanto bem delineado pela autoridade policial no relatório final, forçoso reconhecer que se impõe o arquivamento do presente inquérito, dada a ausência, por ora, no que diz respeito aos fatos aqui versados, de elementos suficientes para a deflagração de ação penal em face do senador Lindbergh Farias, bem como de vetores persecutórios que justifiquem, neste momento, a continuidade das investigações”, destacou o procurador-geral ao promover o arquivamento do inquérito, ressalvada a possiblidade de reanálise da questão no caso do surgimento de novos dados ou elementos.