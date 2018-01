Janot é incluido em lista de ‘cem pensadores globais’ da revista Foreign Policy

O procurador-geral da República Rodrigo Janot foi incluído na categoria “desafiadores” da lista dos “cem pensadores globais” divulgada anualmente pela revista americana Foreign Policy, publicação bimestral especialista em política, finanças e economia internacional. A revista afirma que Janot “tirou os esqueletos no armário do Brasil” e atribui o nome do procurador na lista às investigações da Lava Jato que revelaram um esquema bilionário de propinas na Petrobrás.

Para a publicação, o procurador-geral “tem ido sem medo atrás de pessoas que estão no círculo interno da presidente da República”.”No total, o gabinete de Janot indiciou 117 pessoas e fez a Petrobrás perder sua presidente e outros cinco altos executivos. Esse é possivelmente só o começo. Em março o Supremo Tribunal aprovou o pedido de Janot para investigar 12 senadores, 22 deputados e um punhado de ex-políticos”, diz a revista.

Na mesma categoria de Janot também aparece a procuradora-geral dos EUA Loretta Lynch, responsável pelas investigações do escândalo de corrupção envolvendo cartolas da Fifa.

O neurocientista Miguel Nicolelis, que desenvolve pesquisas na área de próteses neurais na universidade americana de Duke, é o único outro brasileiro que aparece na lista, na categoria “Inovadores”. As outras categorias são “Tomadores de decisão”, “Militantes”, “Artistas”, “Terapeutas”, “Zeladores [do ambiente]” e “Cronistas”.

Entre outros nomes, aparece na lista também a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente russo Vladimir Putin e o papa Francisco.