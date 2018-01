Janot e advogado de Joesley se encontram em boteco em Brasília

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se encontrou neste sábado, 9, com advogado Pierpaolo Bottini, que defende o empresário Joesley Batista, da JBS, em um bar em Brasília. A informação foi divulgada pelo site Antagonista.

O encontro não estava na agenda.

Segundo o site, Janot e o advogado de Joesley conversaram por cerca de 20 minutos. Os dois estavam em uma mesa ao lado de uma pilha de caixas de cerveja.

Uma foto obtida pelo site mostra Janot de óculos escuros, na mesa, ao lado do defensor de Joesley.

Ao site, o advogado de Joesley afirmou:

“Na minha última ida a Brasília, este fim de semana, cruzei casualmente com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, num local público e frequentado da capital. Por uma questão de gentileza, nos cumprimentamos e trocamos algumas palavras, de forma cordial. Não tratamos de qualquer questão outra ou afeita a temas jurídicos. Foi uma demonstração de que as diferenças no campo judicial não devem extrapolar para a ausência de cordialidade no plano das relações pessoais.”