Janot diz que pensão para viúvas de prefeitos e vereadores cria ‘casta’

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal manifestação contra a Lei 27/1985 do município de Campos Sales, no Ceará, que criou direito a pensão para viúvas de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Segundo Janot, a norma ofende a Emenda Constitucional 20/1998, segundo a qual todos os ocupantes de cargos temporários, inclusive agentes políticos, tornaram-se contribuintes obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Com menos de 30 mil habitantes, Campos Sales fica situada na Chapada do Araripe, a 600 quilômetros de Fortaleza.

Na manifestação, o procurador-geral destacou que a lei municipal também ofende a Constituição ‘por criar critérios distintos para concessão de aposentadoria a beneficiários do RGPS e por implantar regime próprio de Previdência Social para titulares de mandatos eletivos, que devem se submeter ao RGPS’.

“Além do mais, concessão de aposentadorias e pensões com critérios especiais distingue indevidamente determinados agentes políticos dos demais cidadãos e cria espécie de casta, sem que haja motivação racional – muito menos ética – para isso”, alerta Janot.

Como o parecer foi enviado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 368, proposta pela Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot também reiterou, integralmente, as razões expostas na petição inicial.