Janot diz que ‘não sabe’ se orçamento da Lava Jato vai ser prioridade de Raquel

O procurador-geral da República Rodrigo Janot disse nesta quarta-feira, 19, nos Estados Unidos, que o orçamento para a Operação Lava Jato em 2018 ‘está garantidíssimo’. Ele disse ‘não saber’ se sua sucessora Raquel Dodge dará prioridade à destinação de verbas para a grande investigação contra a corrupção. Após seminário promovido pelo site jurídico Jota e pela Atlantic Council, em Washington, Janot foi indagado se o orçamento para a Lava Jato está garantido.

“Garantidíssimo”, respondeu o procurador, que fica na cadeira até 15 de setembro, quando será substituído por Raquel, e escolhida do presidente Michel Temer.

Em ofício encaminhado na semana passada a Janot, a futura procuradora-geral fez uma lista de 40 perguntas sobre a proposta orçamentária para 2018, que será tema de uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal marcada para terça.

Segundo a sucessora de Janot, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba solicitou R$ 1,65 milhão, mas na proposta orçamentária foram disponibilizados somente R$ 522,6 mil. “Qual a razão dessa redução para a força-tarefa da Lava Jato? Qual o valor programado para a força tarefa em 2017?”, questionou Raquel.

“É a prioridade da Procuradoria na minha gestão”, reagiu Janot, em Washington. “Se vai ser na dela (Raquel) não sei. Agora, na minha (gestão) está garantido o orçamento, sim.”

No evento, Janot rebateu argumentos de que a Lava Jato é a origem da forte crise econômica no Brasil. Segundo ele, ‘as investigações, na verdade, encontraram os motivos que levaram aos problemas econômicos brasileiros, como irregularidades envolvendo o cartel de empreiteiras que impediam a liberdade do mercado.

“Isso é uma proposta do orçamento que vai ser aprovada ou não pelo Conselho, na terça-feira que vem. O que eu posso dizer é que o que foi destinado para a Lava Jato para 2018 é mais do que em 2017.”