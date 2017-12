Janot denuncia aliado de Renan por corrupção e lavagem de dinheiro

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal o deputado Federal Aníbal Gomes (PMDB-CE) e Luís Carlos Batista Sá, no Inquérito 3984, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Rodrigo Janot também pediu o arquivamento do inquérito em relação ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), por falta de provas.

Documento A DENÚNCIA CONTRA ANÍBAL GOMES PDF

Segundo a denúncia, constatou-se a atuação do deputado Federal Aníbal Gomes com promessa de pagamento de propina de R$ 800 mil ao então diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa, para permitir e facilitar a celebração de acordo entre a Petrobrás e empresas de praticagem atuantes na Zona de Portuária 16, no Rio de Janeiro.

Luís Carlos Batista Sá é acusado de receber a propina destinada a Aníbal Gomes e atuar como operador para a lavagem de dinheiro para o parlamentar.

O procurador-geral da República quer ainda a decretação da perda da função pública do deputado Aníbal Gomes, principalmente por ter agido com violação de seus deveres para com o Estado e a sociedade.

Desmembramento. Janot também pediu o desmembramento do inquérito em relação a outras pessoas envolvidas sem prerrogativa de foro, para que as elas sejam investigadas pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato no Paraná.