Janot alerta para ‘classe especial de cidadãos’ em ação contra norma que beneficia dirigentes partidários

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5478), com pedido de medida cautelar, no Supremo Tribunal Federal (STF), contra o artigo 3º da Lei nº 13.165/15, conhecida como ‘reforma eleitoral’, no trecho em que incluiu, na Lei nº 9.096/95, dispositivo que torna excessivamente branda a responsabilização de dirigentes partidários em caso de desaprovação de contas. Para Janot, o trecho cria ‘classe especial de cidadãos’, sem que haja autorização constitucional nem fundamento de interesse público para isso.

O dispositivo questionado estabelece que a responsabilização pessoal civil e criminal dos dirigentes partidários, decorrente da desaprovação das contas partidárias e de atos ilícitos atribuídos ao partido político, somente ocorrerá quando for verificada irregularidade grave e irreparável resultante de conduta dolosa que resulte em enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido.

De acordo com o procurador-geral da República, os dirigentes partidários receberam ‘verdadeira licença para praticar atos ilícitos, exceto se disso resultar prejuízo para o partido e enriquecimento pessoal’.

Além disso, não podem ser responsabilizados por improbidade administrativa, a não ser que, cumulativamente, juntem recursos e causem prejuízos ao partido, mas não ao erário. “Por esse dispositivo, causar dano ao erário, por exemplo, seria juridicamente irrelevante. Crimes que não tenham patrimônio como objeto jurídico (como a lavagem de bens, crimes contra a fé pública e boa parte dos crimes contra a administração pública, entre inúmeros outros) não autorizarão responsabilização”, esclarece.

Segundo Rodrigo Janot, a norma incluída na Lei nº 13165/15 contraria, da Constituição Federal, ‘o princípio da igualdade, o princípio republicano e seus objetivos, a exigência de prestação de contas de recursos públicos e a responsabilização civil e penal por danos ao erário, além da proporcionalidade, no aspecto da proteção insuficiente de bens jurídicos relevantes’.

O procurador-geral adverte que ”a gravidade da isenção ganha maior dimensão por contrariar o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição, que afirma o dever, para todo o sistema de representação popular, de probidade administrativa e de moralidade’.

Nesse sentido, para o PGR, a norma questionada deve ser suspensa o mais rápido possível em sua eficácia e, ao final, invalidada por decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. A ação será analisada pelo ministro Celso de Mello, relator do caso no STF.