Isto é Janot

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez um balanço de sua gestão no comando no Ministério Público Federal nesta sexta-feira (15). O mandato de Janot termina no domingo, 17.

Documento BALANÇO PDF

A partir de segunda-feira, 17, Raquel Dodge assume a cadeira.

O documento de mais de 170 páginas foi divulgado pelo Ministério Público Federal. Na cerimônia interna, o auditório da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, Janot agradeceu a todos os integrantes da instituição.

“Juntos vivemos e escrevemos um capítulo muito especial na história do país e do Ministério Público. A esperança ainda triunfa nesta casa. Valeu a pena para mim cada minuto de labuta e até de sofrimento”, afirmou.