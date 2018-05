Imprescindível Ministério Público com suficiente estrutura e autonomia, afirma Pedro Juliotti

O Ministério Público de São Paulo elege no sábado, 9, o novo procurador-geral de Justiça. Três candidatos concorrem ao cargo máximo da instituição – os procuradores de Justiça Eloisa Arruda, Gianpaolo Smanio e Pedro Juliotti. Eles disputam a cadeira que nos últimos quatro anos é ocupada por Márcio Fernando Elias Rosa.

Para Pedro Juliotti, ‘é imprescindível que o Ministério Público seja dotado de suficiente estrutura e autonomia’.

“Somente um Ministério Público realmente forte e independente poderá cumprir sua nobre missão constitucional”, afirma o candidato.

Durante 10 anos, Pedro Juliotti foi oficial da Polícia Militar. Foi aprovado em 1988 no concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, onde trabalha há 28 anos. Foi eleito e exerceu mandato no Conselho Superior durante dois anos (2014/2015), e atualmente exerce mandato no Órgão Especial, após também ser eleito. Foi assessor do Caex e trabalhei no Gaeco. Na área acadêmica, é professor, mestre e doutorando, além de possuir livros publicados.

Podem votar na eleição do Ministério Público do Estado todos os promotores e procuradores de Justiça. Formam um quadro com cerca de 2,3 mil profissionais.

Cada eleitor pode votar em três nomes. A apuração ocorre no mesmo dia 9. A lista tríplice será levada ao Palácio dos Bandeirantes – a Constituição prevê que o governador tem a prerrogativa de escolher o chefe do Ministério Público, independentemente da colocação do indicado na lista.

ESTADÃO: O que precisa mudar no Ministério Público para que ele cumpra a sua missão?

[veja_tambem]

PEDRO JULIOTTI: O Ministério Público é a Instituição responsável pela defesa da sociedade, do regime democrático e da Justiça. São seus Membros que falam na proteção e pela sociedade, destinatária de nosso trabalho. Essa fundamental incumbência envolve atuações em diversas áreas, desde a proteção dos direitos humanos à prevenção e combate ao crime e à corrupção. E somente um Ministério Público realmente forte e independente poderá cumprir sua nobre missão constitucional.

Para possibilitar a execução destas inúmeras e fundamentais tarefas, e produzir resultados expressivos e socialmente

relevantes, é imprescindível que o Ministério Público seja dotado de suficiente estrutura e autonomia. Contanto Promotores e Procuradores de Justiça sejam profissionais extremamente qualificados e dedicados, não é possível fazer políticas públicas, de qualquer seara, com seriedade e eficiência, sem uma Instituição forte, independente, organizada, planejada, transparente e estruturada – sob risco de esperdício da qualidade técnica dos Membros da Instituição.

Consequentemente, para que Promotores e Procuradores de Justiça possam oferecer um trabalho de excelência à população, é imprescindível que disponham, dentre outros aspectos, de instalações adequadas, equipamentos, estrutura material e número apropriado de servidores. Infortunadamente, esta não é nossa situação atual – diagnóstico confirmado após mais de uma centena de visitas em Comarcas de todo o Estado. Soma-se a isso a excessiva burocratização das funções, e as deficiências da Administração Superior, cujos critérios atualmente sequer são satisfatoriamente transparentes. O quadro, infelizmente, é preocupante e exige reformas, pena de impor prejuízos insuperáveis à população por nós defendida.

Por essas razões, é necessário mudar, atualizar e fortalecer o Ministério Público para assegurar as desejadas eficiência e transparência à administração da Instituição, e garantir meios para que Promotores e Procuradores de Justiça de todo o Estado estejam equipados e disponham das condições necessárias para a execução de um trabalho à altura daquilo que a sociedade espera e merece. Precisamos fortalecer o Ministério Público para incrementar os serviços prestados e inaugurar uma atuação contemporânea, caracterizada por planejamento, eficiência, organização, atuação integrada e inteligente, desburocratizada, regionalizada (quando possível e conveniente), independente e transparente, com uso de técnicas eficazes como a recuperação de ativos, o compartilhamento de informações com outros órgãos, e a colaboração premiada, entre outras. A informatização, que encerrou grandes investimentos públicos, deve apresentar soluções práticas, facilitadoras do trabalho e organização, adaptadas à rotina Institucional, e não entraves burocráticos que afastam o Promotor de Justiça da sociedade, na medida em que

hoje exigem sua dedicação ao excessivo número de procedimentos meramente administrativos e de discutível

utilidade.

Esta é uma proposta em benefício da sociedade, da Justiça e da democracia, cujo empenho e confiança no trabalho do Ministério Público será honrado com serviços modernos e resultados expressivos.

ESTADÃO: Qual sua primeira medida se eleito?

PEDRO JULIOTTI: Se honrado com a escolha da Classe, será preciso efetuar um diagnóstico completo e profundo das atuais condições da administração superior, para que se possa reconhecer todas as condições administrativas, processos e procedimentos em curso.

Em seguida, será necessário efetuar uma readequação administrativa do Ministério Público, para estabelecer prioridades com transparência e em conjunto com os Colegas. Após, pretendemos fornecer a necessária estrutura de trabalho; readequação da Procuradoria-Geral de Justiça com um corpo de assessores reduzido, e com metas de eficiência e de produtividade; assegurar a integral transparência de todos os atos e respectivos critérios; democratizar a instituição, permitindo que Promotores de Justiça possam ascender aos cargos de direção; firmar convênios com outros órgãos e instituições para recebimento de dados; e desburocratizar a rotina de trabalho.

A necessidade de aprimoramentos e mudanças, contanto seja urgente – e assim prioritária –, é igualmente ampla.

ESTADÃO: Que argumento pode convencer seus colegas a lhe darem seu voto?

PEDRO JULIOTTI: Após 28 anos de experiência no Ministério Público, estou convicto de que não podemos deixar o destino da defesa da sociedade paulista e da Instituição à deriva, expostos a interesses pessoais ou externos. Temos que construir o futuro do Ministério Público, da maneira como ele foi concebido pela Constituição Federal. Nosso projeto de gestão é coletivo, responsável, criterioso, transparente e atende aos atuais interesses e necessidades da sociedade e dos Membros do Ministério Público. Produto do trabalho de dezenas de Colegas que se debruçaram sobre as

mais importantes questões Institucionais, foi complementado pela valorosa contribuição de inúmeros Membros, das mais diversas regiões e áreas, que fizeram deste um programa plural e abrangente.

Visitamos mais de uma centena de comarcas e reunimos muitos Colegas em torno de um ideal comum: a construção de uma Instituição aperfeiçoada, forte e democrática, que supra as necessidades da sociedade atendida. Estou convicto de que, unidos, poderemos realizar este sonho.

ESTADÃO: Quanto gastou em sua campanha?

PEDRO JULIOTTI: A nossa campanha é feita com moderação, lastreada, sobretudo, no apoio de amigos e familiares. Sua força reside exatamente no esforço pessoal dos nossos colaboradores, que abraçaram os ideais defendidos por nosso projeto. Visitamos muitas Promotorias de Justiça do Estado com o meu carro. O programa e ideias foram elaborados de forma muito dedicada, por valorosos Promotores e Procuradores de Justiça. Não contratamos serviços de assessoria, publicidade ou propaganda, tampouco adquirimos qualquer produto. Antes de uma campanha política profissionalizada, optamos pela construção democrática e responsável de um projeto Institucional sério e exequível, que alcance as necessidades da sociedade. Preocupamo-nos com o conteúdo, em detrimento das estratégias propagandistas. Por estes motivos, nossos gastos totais são de aproximadamente doze mil reais, fruto exclusivamente de recursos próprios e da colaborações de Colegas.

O único serviço específico pago foi gráfico, para impressão da carta de apresentação e do programa de campanha, distribuídos pela Associação Paulista do Ministério Público para todos os candidatos. Pelas mesmas razões, gostaria de enaltecer e agradecer a todos que acreditaram e contribuíram com nosso projeto, e estiveram conosco nessa caminhada.

ESTADÃO: Promotor deve sair candidato a procurador-geral?

PEDRO JULIOTTI: Um dos fundamentos de nosso projeto é a defesa de uma política institucional realmente participativa, democrática e independente, que atinja o desejado fortalecimento do Ministério Público. Essa providência passa pela eleição do Procurador-Geral, mas nela não se encerra. O acesso aos Órgãos da Administração Superior também aos Membros do Ministério Público também é imprescindível, e deve ser o mais amplo possível. A subordinação é inadmissível. Para isso, somos a favor da elegibilidade dos Promotores de Justiça para os cargos de Procurador-Geral e Ouvidor-Geral; da escolha, pela classe, do Diretor da Escola Superior e de todos os Membros do Conselho Superior; além do reconhecimento legislativo do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi).

ESTADÃO: O impeachment da presidente Dilma resolve a crise ética do País?

PEDRO JULIOTTI: O impeachment encontra-se previsto na Constituição Federal, e cabe ao Congresso Nacional manifestar-se sobre o mérito da questão ainda em curso. Como candidato a Procurador-Geral de Justiça do maior Ministério Público brasileiro, posso afirmar que vivemos um momento de crise principiológica. Entretanto, devemos enfrentar os problemas com responsabilidade, conscientes da realidade e de nossas limitações, e com olhar para a construção de um futuro melhor, sempre em busca do fortalecimento e autonomia das instituições republicanas – pés no chão e olhos no horizonte. Assim, pacificamente e respeitada a Constituição Federal, encontraremos a melhor solução para as mazelas hoje vivenciadas. De todo o modo, os históricos e graves problemas brasileiros não serão solucionados com uma única providência – seja ela qual for. Assim como no Ministério Público, acredito que são necessárias mudanças de diversas ordens também no âmbito nacional, mas sempre democráticas, constitucionais e atreladas exclusivamente aos elevados interesses públicos de nossa sociedade. E a missão do Ministério Público é justamente assegurar que as modificações propostas respeitem estas premissas.

ESTADÃO: Três promotores de Justiça pediram a prisão do ex-presidente Lula. Qual a sua avaliação sobre a medida?

PEDRO JULIOTTI: São notórios os serviços prestados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em defesa da população, da justiça e da democracia, decorrentes do poder investigatório e da independência funcional, sempre pautados pela isenção e técnica jurídica. A Instituição ofereceu trabalhos cuja relevância é reconhecida pela sociedade, destinatária dos nossos esforços, justamente em razão da qualidade, independência e combatividade das medidas adotadas. Também são inegáveis as inúmeras contribuições com o aperfeiçoamento do sistema de justiça, sempre com estrita observância da lei e da ética. Entretanto, em tempos de crise como os atuais, a força e a autonomia das mais diversas instituições republicanas são colocadas à prova. É preciso, portanto, enfrentar a agitação do momento sem abdicar de conquistas históricas, fundamentais para a preservação da democracia e do interesse público. Embora tenha tido contato com este caso apenas por informações oferecidas pelos meios de comunicação, e sem uma análise amiudada das circunstâncias fáticas e motivações jurídicas envolvidas – que desconheço em detalhes –, estuou seguro de que a atuação séria, firme e independente demonstrada neste caso é fruto de meses de trabalho árduo, muita dedicação e esforço, exclusivamente em benefício da sociedade, vertida unicamente do compromisso de imparcialidade em relação às pessoas e aos fatos. Por isso, apoiamos as providências adotadas pelos Colegas, a quem cabia a análise do caso, tomada de decisão e propositura de medidas – o que por si só caracteriza uma difícil tarefa para a qual todo Promotor de Justiça deve estar preparado. O Ministério Público é uno e deve trabalhar de maneira interligada em benefício da sociedade, compartilhando provas e estratégias, inclusive. Consequentemente, se honrado com a escolha para Procuradoria-Geral, fortaleceremos as formas de atuação integrada nas mais diversas searas, sempre com o objetivo garantir a excelência dos serviços prestados à população.

ESTADÃO: Como avalia os grampos que pegaram o ex-presidente Lula dizendo que o Supremo está totalmente acovardado e cobrando ‘retribuição’ do procurador Janot?

PEDRO JULIOTTI: Do ponto de vista estritamente teórico, é esperançoso e revigorante constatar que a justiça brasileira atingiu níveis de isonomia que não diferenciam pessoas em razão das preferências políticas, escolhas pessoais, posições ou classes sociais – o que certamente incomodará aqueles que até então se julgavam inalcançáveis. No caso concreto, de acordo com a divulgação feita pela imprensa – única fonte de informações que tenho sobre a questão – o conteúdo das mencionadas interceptações telefônicas foi declarado sigiloso pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, é importante aguardarmos a apreciação profunda da questão pelas Instâncias competentes e independentes, zelando pelo respeito à Lei e a Constituição Federal. Se confirmada a legalidade e validade das conversas ventiladas pelos órgão de comunicação, será inevitável lamentar – e até mesmo repelir – menções desrespeitosas, sobretudo quando referentes a Corte Suprema do Brasil e ao Ministério Público. Também é importante recordar que a observância das garantias constitucionais pessoais, como contraditório e ampla defesa, são tão importantes quanto a prevenção e combate à corrupção, que igualmente têm arrimo constitucional, e que dão causa a muitas das mazelas que afligem o povo brasileiro, cuja defesa cabe ao Ministério Público.