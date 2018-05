Impeachment não é golpe

É natural que o tema do impeachment seja publicamente discutido e de certa maneira traga à tona uma grande confusão no universo jurídico. Entretanto, é importante destacar que havendo tipo de vinculação penal direta ou de crime objetivo, o processo de impeachment pode seguir o curso constitucional.

Pois que o impedimento presidencial é uma medida aplicável ao presidente da República com previsão expressa na Constituição Federal, consistindo na perda do cargo, com consequente inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

O assunto do impeachment está na agenda nacional em razão das inúmeras e repetidas manifestações pedindo que ele seja aplicado à presidente Dilma Rousseff. O pleito popular gera reação por parte da esquerda brasileira, que tenta taxá-lo como golpismo. Porém, embora legítimo que os grupos apoiadores do governo defendam que a atual presidente não deva sofrer um impeachment, é descabido vinculá-lo a qualquer ideia de golpe.

Autoriza-se a instalação do processo de responsabilidade política no Brasil por prática de atos contra a probidade na administração (art.85). O Artigo 85 da Constituição Federal estabelece que é crime de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra, entre outros:

II – O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;

III – o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

VI – A lei orçamentária;

Apesar do termo “crime” de responsabilidade, tratar-se de uma infração político-administrativa não implica em pena de prisão, mas na sanção política de perda do cargo pelo presidente da República.

O impeachment é um instrumento de tutela da probidade e de responsabilização do gestor ímprobo. Logo, mecanismo de concretização do sistema democrático e republicano.

Assim sendo, uma vez comprovados os lamentáveis fatos de pedaladas fiscais o impeachment pode acontecer por simples consequência da lei.

* Nelson Calandra, jurista e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).