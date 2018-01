Iacanga terá de indenizar moradora por sumiço de sepulturas

A Prefeitura de Iacanga, na região de Bauru, no centro-oeste paulista, foi condenada a indenizar uma moradora da cidade pelo desaparecimento de sepulturas e despojos de seus familiares. A decisão é da 2.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e foi divulgada no site do TJ-SP (Apelação nº 0002244-19.2013.8.26.0236).

Pelos danos morais – causados pela “impossibilidade de não mais poder visitar os jazigos como forma de amenizar a angústia e a saudade dos que não mais se encontram entre nós”, a prefeitura terá de pagar R$ 30 mil. Os danos materiais, relativos à perda de duas sepulturas e aos sepultamentos, serão apurados quando da liquidação da sentença.

Os jazigos não foram localizados nem estariam nos registros do cemitério da cidade de pouco mais de 10 mil habitantes.

Para o desembargador Renato Delbianco, relator do caso, o episódio demonstrou desleixo no dever de guarda e administração do cemitério e negligência da prefeitura, que admitiu não ter localizado os jazigos e impossibilitou a visitação dos jazigos.

A prefeitura questionou o valor fixado da indenização sob a alegação de que a moradora, além de não manter atualizados os registros dos túmulos no cemitério, teria também abandonado a conservação das sepulturas.

“Ainda que se considere eventual relapso da reclamante para com a conservação dos túmulos de sua família, o Poder Público Municipal jamais poderia retirar os despojos sem a necessária anuência. Tal situação merece reparação pela dor imposta por não mais poder-se visitar o local como forma de amenizar a saudade de entes queridos, em virtude da incúria do município para com o seu dever de guarda e administração do cemitério, restando evidenciada a falha na prestação do serviço público”, afirmou o desembargador.

O julgamento, que teve decisão unânime, contou com a participação dos desembargadores Carlos Violante e Luciana Bresciani.

Procurada, a Prefeitura de Iacanga não se manifestou sobre a sentença.