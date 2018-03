Hospital é construído com dinheiro de penas alternativas

Por Julia Affonso

Um hospital psiquiátrico com capacidade para atender quarenta pacientes por dia em Campo Grande (MS) foi construído com recursos de penas pecuniárias repassadas pela Justiça. A unidade foi inaugurada nesta sexta-feira, 22.

Para as obras do Hospital Dia, que faz parte do Hospital Nosso Lar de Campo Grande, foram destinados R$ 346,2 mil, sendo R$ 45 mil para aquisição de móveis, desde o início de 2013. O local tem 397,5 m2 de área.

A unidade atenderá, de segunda a sexta-feira, de manhã e à tarde, pacientes que receberam alta do tratamento psiquiátrico e outros encaminhados pelos planos de saúde. No local, os pacientes receberão a medicação, serão acompanhadas por médicos e psicólogos, além de ter acesso a alimentação, atividades físicas e terapia ocupacional. O hospital é parte do Hospital Psiquiátrico Nosso Lar de Campo Grande, que recebe pessoas com transtornos mentais.

O serviço garante que os pacientes façam o tratamento depois da alta ou sejam atendidos nos casos que não necessitem de internação.

“O Hospital Dia vai dar mais tranquilidade às famílias, que muitas vezes não conseguem dar integral atenção aos pacientes depois da alta”, diz a diretora do Hospital Nosso Lar, Angela Mara Barsante Santos Moreno.

A pena pecuniária é aplicada a pequenos crimes, com máximo de quatro anos de punição, na qual os réus são condenados a doar determinada quantia em dinheiro para instituições sociais. Os recursos são arrecadados a partir da aplicação de penas alternativas.

Desde 2009, os valores das penas pecuniárias, que podem variar de um a 365 salários mínimos, são destinados a uma conta judicial. Em média, o valor é estipulado entre dois a cinco salários mínimos.

A prática da 2ª Vara de Execução Penal (VEP), que já garantiu o repasse de R$ 2,96 milhões de 2009 a 2014 para projetos sociais, está respaldada por resolução do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ define a política institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária.