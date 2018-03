Homofobia: uma questão social e econômica

*Por Chyntia Barcellos

O Brasil vivencia, quase um semestre após eleições presidenciais e em meio aos escândalos do petrolão, fortes indícios de crises econômica e social. Sem contar o sepulcral do Congresso Nacional no que tange a propostas de políticas públicas aos milhões de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), observamos ainda a repetição, na Câmara dos Deputados, de cenário similar aquele protagonizado pelo deputado Marco Feliciano (PSC-SP), quando esteve à frente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Casa, levando à frente a votação do Projeto de Lei (PL) denominado “Cura gay”, que queria autorizar psicólogos a reverterem a orientação sexual do paciente homossexual.

Felizmente, o País se mobilizou e o autor do referido PL, o deputado João Campos (PSDB-GO), pressionado pelo partido, arquivou-o. Agora, ao assumir o cargo de presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) encampa a polêmica do desarquivamento do Estatuto da Família, PL 6.583/2013, que pretende “criar” um conceito de família no Brasil apenas pela união estável ou casamento entre o homem e a mulher. Isso é cegueira social.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do desserviço à sociedade, tais atitudes provocam uma instabilidade jurídica sentida pelas pessoas LGBT, que, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em 5 de maio de 2011, reconhecendo a união homoafetiva como entidade familiar, carecem da aprovação de uma lei que ampare seus direitos.

O preconceito é, invariavelmente, o efeito colateral de maior dimensão e a homofobia, apesar de bastante discutida, cresce em meio ao silêncio injustificável do Legislativo. O Projeto de Lei nº 122, que visava criminalizar a homofobia foi arquivado pelo Senado em uma manobra dos opositores ao projeto – leia-se se a bancada religiosa do Congresso. O mesmo foi incorporado à discussão do Código Penal, sem ser levado adiante, por pura omissão do relator.

Temos em curso, sem muito alarde, de autoria da deputada federal e ex-ministra de Direitos Humanos Maria do Rosário, o PL 7582/2014, que visa tornar crime os atos de intolerância contra LGBT e outros grupos vulneráveis. Nas palavras da própria parlamentar, a discussão não avança no Legislativo “porque o Congresso Nacional está movido por uma onda de preconceito muito grande.”

Por trás dos números cruéis de violências e mortes homofóbicas e em meio à crise econômica que tanto se anuncia, começamos a enxergar no mundo do trabalho evidente falta de capacitação e trato para com as questões e direitos LGBT, que começam a desembocar na Justiça, com pedidos de reparações. Mais do que dinheiro essas empresas perdem reputação, pois erram na responsabilidade social de promover a igualdade entre seus funcionários, independentemente de orientação sexual e identidade de gênero.

Na maioria das vezes, as ofensas são de baixo calão, com intuito de ridicularizar, desprezar e se sobrepor ao outro. A questão é séria e preocupante. Não era um tema das empresas, mas agora é. Os avanços conseguidos pelos movimentos sociais estão mudando essa realidade. Em 2014, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou no Brasil o manual de Promoção dos Direitos Humanos de Pessoas LGBT No Mundo do Trabalho, com o objetivo de discutir e ampliar o debate nas empresas.

Com simples atitudes, desde se comprometer com a promoção de igualdades e oportunidades, de criar um ambiente seguro, respeitoso e saudável a promover o respeito aos direitos LGBT na comunicação e marketing e apoiar as pessoas, a empresa pode, além de se ver livre de grandes conflitos judiciais, tornar o ambiente humano, apoiador das diferenças e crescer em números e qualidade.

Superar o paradigma do preconceito ainda é um grande passo da sociedade brasileira. As empresas realmente pouco se preparam e olham para essa questão, que vai além do social e já se torna econômica. Mais do que de políticas públicas acertadas, o Brasil precisa do empoderamento de seus cidadãos, a fim de, assim, diminuir as desigualdades.

*Chyntia Barcellos é presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da Seção de Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil e vice-presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB

chyntia@chyntiabarcellos.com.br