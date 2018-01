Homem da mala vai para Papuda na quarta-feira

A Polícia Federal informou na manhã desta segunda-feira, 5, que a transferência do ex-deputado e ex-assessor de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, para o presídio da Papuda será realizada na quarta-feira, 7. Flagrado correndo com uma mala de R$ 500 mil, o peemedebista está preso desde o sábado, 3, na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.

Com a mudança da data – inicialmente a ida para a Papuda seria nesta segunda-feira, 5 -, a transferência se dará em meio ao julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O julgamento histórico começa na terça-feira, 6. A expectativa agora é saber se Rocha Loures será ouvido pela PF e se optará por contar o que sabe sobre os fatos ou manterá o silêncio diante os investigadores. A PF informou que não divulgará informações sobre o depoimento.

Rocha Loures é o homem de confiança do presidente Michel Temer flagrado, em ação controlada da Polícia Federal sobre executivos da JBS, recebendo uma mala de dinheiro de R$ 500 mil do diretor de Relações Institucionais da J&F, Ricardo Saud. O parlamentar foi afastado do cargo após decisão do Supremo Tribunal Federal, no dia 18 de maio.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em áudio gravado por Joesley, em visita às escondidas no Palácio do Jaburu, Michel Temer indica Loures para ser seu interlocutor junto à empresa. O peemedebista afirmou, durante as gravações, que o empresário poderia tratar de qualquer assunto com o deputado.

+ Em denúncia contra Aécio, procurador lembra da ‘solução Michel’

+ PF achou R$ 20 mil em dinheiro vivo na casa de ex-assessor de Temer

Loures é acusado de receber propinas de R$ 500 mil semanais em troca de influência sobre o preço do gás fornecido pela Petrobrás à termelétrica EPE – o valor da propina, supostamente ’em benefício de Temer’, como relataram executivos da JBS, é correspondente a 5% do lucro que o grupo teria com a manobra.