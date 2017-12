Histórico da Conduta

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – SG/Cade instaurou o Processo Administrativo 08700.003241/2017-81 para apurar suposto cartel envolvendo projetos de infraestrutura de transporte de passageiros sobre trilhos (em especial, metrô e monotrilho), em licitações públicas realizadas, pelo menos, em sete estados brasileiros (Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo) e no Distrito Federal.

A investigação é desdobramento da Operação Lava Jato e foi subsidiada pela celebração, na última terça-feira (05/12), de acordo de leniência com a Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e com executivos e ex-executivos da empresa. O acordo foi assinado pelo Cade em conjunto com o Ministério Público Federal de São Paulo – MPF/SP.