Helicóptero de R$ 2,8 mi e veículos de luxo apreendidos na Operação Ferrari vão a leilão

Um helicóptero avaliado em R$ 2,8 milhões e dois automóveis BMW apreendidos na Operação Ferrari serão leiloados pela Justiça Federal do Paraná nesta sexta-feira, 2. Os lotes estão disponíveis em São Paulo, Curitiba e Londrina (PR).

Lances da 1ª praça poderão ser efetuados até esta sexta-feira e caso não sejam arrematados irão para a 2ª praça até segunda-feira, 12, com 25% de desconto, por meio do Canal Judicial, do Grupo Superbid.

Um helicóptero da marca Agusta, modelo A19AII PT-YAT (1986), com lance inicial aproximado de R$ 2,8 milhões, é o destaque do leilão. Os outros itens a venda são: uma BMW X3 (2012), com valor inicial de R$ 100 mil; uma BMW 135i, partindo de R$ 79 mil, e IPM/SIMCA, com preço inicial de R$ 35 mil.

Em junho de 2015, a Polícia Federal apreendeu diversos automóveis na Ferrari, investigação contra o tráfico de drogas internacional e lavagem de dinheiro, que resultou no primeiro leilão judicial dos bens realizado no dia 3 de novembro.

Por outra determinação da Justiça Federal do Paraná, quatro novos lotes contendo um helicóptero e três veículos de luxo vão a um novo leilão.

Os lances já podem ser ofertados pelo Canal Judicial (www.canaljudicial.com.br), do Grupo Superbid.